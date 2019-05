Tiroler Versicherung baut seit Jahren auf Dialekt

Dialekt bringt Nähe

„Kontinuität ist der Schlüssel zur Identität eines Unternehmens und zum Erfolg einer Imagewerbung. Man muss sich für eine Linie entscheiden und dann dabei bleiben“, ist sich Vorstandsdirektor Franz Mair sicher. Zudem sei Dialekt die Sprache der Nähe. Das spiegle sich nicht nur in der Werbestrategie, sondern auch in der Unternehmensidentität wider: „Unsere Kunden müssen spüren, dass es bei der Tiroler menschlicher zugeht und Schadensfälle unbürokratisch und schnell abgewickelt werden“, sagt auch Vorstandsmitglied Walter Schieferer. Mittels Animation werden die Sprüche nun zum Leben erweckt. Zudem gibt es ein Gewinnspiel: Die Mundartsprüche können in Form von Audio- oder Videodateien an die Tiroler Versicherung geschickt werden. Es winken tolle Preise. Infos: tiroler.at/kampagne2019