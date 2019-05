Die ganze Welt nimmt heute Abschied von Niki Lauda

„Jeder, der etwas mit dem Motorsport im Allgemeinen und der Formel 1 im Speziellen zu tun gehabt hat oder hat, wird nach Wien kommen und sich von einem Freund und einer wahren Legende verabschieden“, hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Grand Prix von Monaco am vergangenen Sonntag gesagt. Und er sollte Recht behalten. Tausende von Motorsport-Fans pilgerten am Mittwoch nach Wien. Wolff selbst, den Lauda mit „wenn es so etwas wie einen Halbfreund gibt, dann bist du ein Halbfreund“ bezeichnet hat, reiste gestern an.