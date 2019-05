Audi S6/S7 nur noch mit Dieselmotor - Sakrileg?

Das No-Go sitzt am Heck

So weit, so gut. Doch was hilft einem ein herrliches Auto mit kraftvollem, relativ sparsamem Motor, Assistenzsystem auf höchstem technischem Niveau, einem wunderbaren Innenraum und gefälliger Optik (20-Zöller serienmäßig!), wenn man sich dann für das Heck genieren muss? Neuerdings haben auch die S-Modelle Plastik-Attrappen statt Auspuffblenden oder gar Auspuffendrohren. Diese Fakes sind derzeit bei vielen Herstellern in Mode, bisher hat aber noch keiner so etwas an eine Performance-Version geschraubt. Noch dazu: Hier entlarvt man die Attrappen sogar von Weitem, beim Hinterherfahren. Da kann man ja gleich beim Forstinger einen Gummi-Spoiler kaufen und auf den Kofferraumdeckel kleben. Dazu vielleicht noch ein Turbo-Emblem.