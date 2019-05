20.000 Besucher bei der Langen Nacht der Kirchen

Kirche im Gleichklang in der Öffentlichkeit

Seit vielen Jahren beteiligen sich in Tirol auch die evangelische und die serbisch-orthodoxe Kirche am nächtlichen Angebot. Olivier Dantine, Superintendent der Diözese Salzburg/Tirol, sieht in der Langen Nacht der Kirchen eine wichtige Öffnung der Kirchen. „Wir zeigen damit, dass Kirche nicht unter sich bleibt und in die Öffentlichkeit geht.“ Großes Interesse fand wieder in der Innsbrucker Auferstehungskirche die bereits mehrmals durchgeführte die Lange Nacht der Religionen.