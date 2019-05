Kanu-Damen: „Manchmal ist es langweilig“

Drei Tage knallhartes Training. Im Kraftraum und auf dem Wasser. Danach 24 Stunden „frei“. Das war der Alltag von Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz in den letzten Monaten in der Saison-Vorbereitung. „Und an dem freien Tag ist uns halt manchmal langweilig“, sagen die flotten Kanu-Mädels lachend. „Da nützen wir dann die Zeit für unsere zweite große Liebe: das Fotografieren!“ Und so entstehen dann Schnappschüsse wie diese an der australischen Gold Coast.