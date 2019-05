Oberland: Starkes Team für schwaches Herz

Telemedizin im Zentrum

Dafür steht ein Netzwerk von derzeit sieben niedergelassenen Ärzten in den Bezirken Imst und Landeck und vier speziell ausgebildeten diplomierten Krankenpflegern zur Verfügung. Eine zentrale Rolle dabei spielt die so genannte Telemedizin. Koordinatorin Bettina Fetz: „Die entlassenen Menschen bekommen eine so genannte Patiententasche mit Waage, Blutdruck- und Pulsmessgerät sowie einem Mobiltelefon als Inhalt“. Über die „HerzMobil-App“ werden täglich Blutdruck, Puls und Gewicht an das Team digital übertragen, die Einnahme der Medikamente und das Wohlbefinden wird vom Patienten händisch eingetippt. Anhand dieser Messdaten könne man sofort reagieren.