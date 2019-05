Niki Lauda wäre noch gerne ins All geflogen

Lauda: Meine erste Erinnerung an den Unfall ist das Tack-Tack-Tack des Rettungshubschraubers. Ich fühlte, wie meine Augen zuschwollen. Dann versetzten Spritzen mich in einen Dämmerschlaf. Als ich wieder aufwachte, lag ich reglos in der Klinik und versuchte mit aller Kraft, nicht wieder wegzukippen. Ich hörte meinen Ärzten zu, und was sie redeten, war nicht sehr erbauend. „Wenn wir dem nicht sofort Sauerstoff geben, dann ist er tot.“