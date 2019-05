Sicherheitsbedenken: Mkhitaryan verpasst Finale!

„Wir haben alle Optionen ausgiebig geprüft, damit ‘Micki‘ im Kader stehen kann“, schrieb Arsenal in der Mitteilung auf seiner Website, „aber nachdem wir das mit ‘Micki‘ und seiner Familie besprochen haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass er nicht mitreisen wird.“Man habe sich wegen der Bedenken mit einem Schreiben an die UEFA gewandt, hieß es weiter. „‘Micki‘ war auf unserem Weg ins Finale ein Schlüsselspieler, deshalb ist das aus Sicht der Mannschaft ein großer Verlust für uns. Wir sind sehr traurig, dass ein Spieler ein großes europäisches Finale aufgrund solcher Umstände verpasst, schließlich kommt so etwas in einer Fußballer-Karriere nur selten vor.“