Österreich knackt bald die Neun-Millionen-Marke

Bricht man das noch weiter herunter, so verzeichneten 62 politische Bezirke Zuwächse: Am höchsten fielen diese in Bruck an der Leitha (plus 1,56 Prozent), Wels-Land (plus 1,38 Prozent), Linz-Land (1,16 Prozent mehr), Gänserndorf (plus 1,15 Prozent) und Eisenstadt (1,11 Prozent plus) aus. In 32 Bezirken gab es einen Rückgang: Am deutlichsten war das in Murau (minus 0,93 Prozent), Gmünd (0,68 Prozent Rückgang), Sankt Veit an der Glan (minus 0,67 Prozent), Leoben (minus 0,65 Prozent) und im Bezirk Murtal (minus 0,64 Prozent).