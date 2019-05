Tornados und Hochwasser treffen Westen der USA

Warnung vor plötzlich auftretende Flutwellen

In der Region rund um Tulsa (Oklahoma) rief der Wetterdienst die Bevölkerung dazu auf, sich wegen der Gefahr plötzlich auftretender Flutwellen in höher gelegene Regionen in Sicherheit zu bringen. In den Orten Hominy und Broken Arrow würden bereits Notunterkünfte eingerichtet, meldete CNN unter Berufung auf den örtlichen Zivilschutz. Das genaue Ausmaß der Schäden war am Dienstagmorgen noch nicht bekannt.