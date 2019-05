„Krone“-Gala: Glücksrausch nach der Bierdusche

Nicht der einzige Glücksmoment der Hohenberger beim großen Finale der Krone-Gala im noblen Ambiente des Casino Badens. Dabei hatte der Abend denkbar schlecht begonnen: „Bei der Anfahrt hat mir jemand im Bus eine Dose Bier über die Hose geleert“, so Kapitän und Stimmungskanone Kevin Bachler. Nach der Bierdusche sollte aber der Glückrausch folgen. Weil sich seine Kollegen am Glücksrad beim „Elferschießen“ gegen den Frühjahrsmeister Melk durchsetzten, damit neben dem 3000-Euro-Gutschein für ein Trainingslager in Lindabrunn auch eine Garnitur Puma-Trainingsanzüge sicherten.