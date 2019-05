Niki Lauda: Der Nationalheld als Kultfigur

„Bühnenkarriere“

Zugleich feierte Lauda auch eine „Bühnenkarriere“, nehmen sich doch die heimischen Kabarettisten gern seiner ikonografischen Figur an: So setzte sich Comedian Alex Kristan mehrfach mit Lauda-Imitationen in Szene, auch Robert Palfrader und Florian Scheuba widmeten sich in ihrem Programm „Flügel“ dem prominenten Rennfahrer. Im Rabenhof-Theater feierte 2013 sogar eine von Gerhard Haderer entworfene Lauda-Puppe einen Auftritt im Rahmen des maschek-Programms „Bye-Bye, Österreich!“. Auch zahlreiche Karikaturisten arbeiten sich immer wieder an Laudas Konterfei ab.