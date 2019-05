Steirer suchen die besten Energie-Ideen der Welt

Plug and Play, die international führende Gründer-Plattform, residiert in einem eher schmucklosen, mehrstöckigen Gebäude mit Büro-, Besprechungs-, Veranstaltungsflächen. Doch von der Fassade sollte man sich nicht täuschen lassen. Im Inneren sprüht es vor Kreativität - und es „wuselt“: Hunderte Gäste aus aller Welt reisten dieser Tage zur „Expo“ an. Es sind zum einen Vertreter etablierter Firmen auf der Suche nach innovativen Ideen, zum anderen (Jung-)Unternehmer, die genau diese präsentieren.