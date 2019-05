Canyoning-Unfall im Wiestal fordert Verletzten

Der dramatische Canyoning-Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden am Samstag unterhalb des Wiestalstausees im unwegsamen Gelände. Ein Teilnehmer der Canoyning-Fahrt stürzte schwer und konnte sich in Folge nicht mehr bewegen. Im Einsatz waren rund 100 Mann, um den Verunfallten so schnell wie möglich zu bergen.