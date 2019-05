35-Jähriger prügelte schwangere Gattin

Als „temperamentvolle Ehe“ beschreibt der Angeklagte in Graz die vier Jahre, in der er seine Frau (40) getreten, an den Haaren gezogen und verprügelt haben soll. Er will ihr aber lediglich „beruhigende Ohrfeigen“ verpasst haben. Entschuldigungs-Nachrichten sprachen allerdings eine andere Sprache