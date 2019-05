Mercedes-Milliardärssohn zeigt mit Bestzeit auf

Nach fünf Doppelsiegen in den ersten fünf Saisonrennen zeigte Mercedes der Konkurrenz auch bei den Testfahrten auf dem Circuit Catalunya nahe Barcelona nur den Auspuff. Am interessantesten dabei: Am Steuer saß keiner der beiden Stammpiloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, sondern der erst 20-jährige Russe Nikita Mazepin.