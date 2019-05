„Spiegel“ rät Österreichern: „Deutsch lernen“

Die übrigen neun Gebote sind ebenso angriffig, wenn auch wohl mit einem Augenzwingern versehen, formuliert. So solle man die deutschen Gesetze befolgen. In Deutschland gebe es nämlich durchaus das Problem der „Austrokriminalität“. Des Weiteren solle man die Gleichberechtigung von Frau und Mann anerkennen. So würden in Österreich Frauen für dieselbe Arbeit noch schlechter bezahlt werden als in Deutschland.