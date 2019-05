„Widerlich, eines Landes wie Österreich unwürdig“

„Unnötig, peinliche Breitseiten-Aktion"

Auch in den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik in Richtung Landesrat, aber auch die ÖVP kam dabei nicht gut weg. „Wieder mal so eine unnötig, peinliche Breitseiten-Aktion“, schrieb etwa Twitter-User „Ava Defendor“. „Ich arbeite seit über 3 Jahren in NÖ mit Flüchtlingen. Kurz nach Amtsantritt hat Waldhäusl die erflogreich laufenden Deutschkurse in NÖ gestrichen. Jetzt verlangt er ein Bekenntnis zum Deutsch lernen von den Asylwerbern.“, berichtete eine andere Userin. „Ist Johanna Mikl-Leitner nicht mehr die Landeshauptfrau von NÖ, oder warum kommt nichts wegen Waldhäusl?“, twitterte „Raffaela“.