Einvernehmlich geschieden, obwohl Frau im Koma lag

Bezirksrichter löste Ehe auf

2014 legte der Ehemann dem Bezirksgericht in Zell am See einen Scheidungsantrag vor. Die Mutter der im Koma liegenden Frau fungierte als deren Sachwalterin. Da die Ehe „unheilbar zerrüttet“ ist, löste der Bezirksrichter die Ehe per Beschluss 2015 auf - obwohl es per se kein Einvernehmen gab.