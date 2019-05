Feldkirchen ist bei „Minis“ nun eine große Nummer

Feldkirchen bei Mattighofen: Keine neun Kilometer von der vergangene Woche eröffneten Motohall von Motorradhersteller KTM ist die Berglandmilch-Produktion beheimatet, in der Käsesorten wie der Bergbaron oder Traungold hergestellt werden, vor allem aber Mozzarella. Die von Josef Braunshofer geführte Molkerei hat zwar im Vorjahr die Herstellung der großen Blöcke für Lebensmittelhersteller nach Aschbach-Markt verlegt, dafür in Feldkirchen bei Mattighofen in neue Mozzarella-Produkte investiert - und zwar in die Herstellung der „Minis“.