„Kolibri“: So versext ist ihr neues Rap-Video

„Mein Name ist Bryna, und ich bin stolze Rapperin aus 1210 Wien“, flatterte es per elektronischer Post in die Redaktion herein. Fast hätten wir drübergelesen, wäre nicht der Absender - dann doch unübersehbar - ins Auge gestochen: Bahati Venus. Lugners Ex übt sich jetzt nämlich als Rapperin.