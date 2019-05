Irre! Leonards Sirenen-Wurf bringt Toronto weiter

Mann des Tages war Raptors-Superstar Kawhi Leonard, der den entscheidenden Wurf in der Schlusssekunde in den Korb „zitterte“ und insgesamt 41 Punkte erzielte. Somit darf Toronto, das zum zweiten Mal nach 2016 im Eastern-Conference-Finale steht, weiter vom ersten NBA-Titel träumen. Nächster Gegner sind die Milwaukee Bucks mit Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo, die als Sieger des Grunddurchgangs in den ersten beiden Partien in der Nacht auf Donnerstag bzw. Samstag (jeweils 2.30 MESZ) zu Hause antreten.