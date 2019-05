Verirrter Wanderer (25) steckt Kapelle in Brand

Durchnässt und ausgekühlt hat ein 25-jähriger Wanderer aus dem Burgenland in der Nacht auf Sonntag in einer Kapelle am Schneeberg Schutz gesucht. Um sich aufzuwärmen, zündete der Mann in dem Kirchengebäude ein Feuer an. Die Kapelle wurde durch die Flammen beschädigt, der Burgenländer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Neunkirchen gebracht.