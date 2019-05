Immer mehr Gemeinden wollen besseren Bienenschutz

Chemieeinsatz in Landwirtschaft reduzieren!

Laut Deutschlandfunk sei der jüngste Bericht über das weltweite Artensterben auch für den Bayer-Konzern alarmierend, wie Klaus Kunz von Bayer CropScience sagte. Als Konsequenz müsse unter anderem der Pestizid- und Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft reduziert und stärker auf digitale und Biotechnologie-Verfahren gesetzt werden, so der Agrarchemie-Manager.