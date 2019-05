Spannender Spielplan für die Saison 2019/2020

Bezüge ins Heute

Auch bei den Klassikern sind Bezüge ins Heute garantiert, dafür sorgen spannende Regisseure wie Jetske Mijnssen, die Verdis „Don Carlo“ in Szene setzt, Elisabeth Stöppler, die mit Mozarts „Don Giovanni“ ihr Graz-Debüt gibt, und Frank Hilbich, der Humperdincks „Königskinder“ nach 80 Jahren wieder auf die hiesige Bühne bringt. Erstmals in der Oper: das Musical „Guys and Dolls“, das Henry Mason inszeniert. Strauß’ „Fledermaus“, Bizets „Perlenfischer“, das Familienmusical „Pünktchen und Anton“ und die Kinderoper „Kalif Storch“ runden das Angebot ab. Mit Gounods „Roméo et Juliette“ und dem Musical „My Fair Lady“ stehen auch zwei Wiederaufnahmen auf dem Programm.