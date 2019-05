Strenge ORF-Jurorin tanzt nackt durch neuen Film

Als strenge „Dancing Stars“-Jurorin legte sie sich in den vergangenen Wochen mit Stefan Petzner an, als Ballerina brilliert sie auf den Bühnen in Europa - und jetzt zeigt sich Karina Sarkissova erneut von einer neuen Seite. Im österreichischen Streifen „Der Gast“ (Trailer oben), der am Sonntag im Gartenbaukino in Wien Premiere feiert, spielt die 35-Jährige nicht nur eine Hauptrolle, sondern tanzt sogar nackt durch den Film.