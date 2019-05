Sylvie Meis: Jetzt macht ihr Tara eine Kampfansage

Harte Kritik

Geht es nach Tara ist die Moderatorin sowieso selbst Schuld am Liebes-Aus: „Ich finde, dass Sylvie so wirkt, als wären für sie Image und Perfektionismus das Wichtigste.“ Und sie analysiert weiter: „Aber man muss auch mal loslassen können und nicht immer wie eine perfekte Barbiepuppe aussehen. Ich glaube, dass einem Mann Natürlichkeit und Spaß wichtiger sind. Sie wirkt so, als müsse ein Mann neben ihr als Accessoire funktionieren und als könnte sie nicht auf einen Mann eingehen, weil sie so viel arbeitet und ihre Karriere hat. Ich kann das alles schon.“