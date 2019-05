„Am Sonntag machen wir den Deckel drauf“

In den Katakomben der Wörthersee-Arena entstand nach der gewonnenen Cup-Schlacht gegen Grün-Weiß der Eindruck, als hätten die Bullen jahrelang keinen Coup mehr gefeiert - die Freude kannte gar keine Grenzen. Warum die Emotionen so hochgingen, brachte Trainer Marco Rose auf den Punkt, nachdem er am Ende der Partie selbst hocherregt am Spielfeldrand auf ein positives Ende gehofft hatte: „Wir kommunizieren in Salzburg offen, dass wir Titel holen wollen. Jetzt haben wir die Cup-Trophäe zurückgeholt. Fans, Spieler, Verantwortliche - alle freuen sich jetzt!“