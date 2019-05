„Es tut weh, aber wir stehen wieder auf“

Nicht an die Wand gespielt

Seit 1995 ohne Cup-Pokal, seit 2008 ohne Titel. „Wir hätten uns das Leben schöner machen können“, so Schwab. „Jetzt müssen wir das verarbeiten.“ Wobei es von Trainer Kühbauer keine Vorwürfe gab: „Es hat nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen. Sie haben mehr Erfahrung in so großen Spielen. Das schnelle 0:2 tat weh. Aber sie haben uns jetzt nicht an die Wand gespielt. Es war keine schlechte Leistung von uns.“