Die Sparefrohs zeigen sich durchaus offen

Die großzügigen und offenen „Hombases“, in denen Betriebsleiter nebst Lehrlingen Platz nehmen, garantieren den Austausch und fördern gleichzeitig den Weitblick. Vielleicht sind sie gerade deshalb auch nach Salzburgs Berggipfeln wie Untersberg oder Bischofsmütze benannt. Taufpate für die „George“-Lounge war hingegen das Sparkasse Online-Banking. Klar, so gilt es sich doch auch hier zu vernetzen. „Die Lounge ist ein Ort der Begegnung, wo man sich zum Kaffee oder zu Besprechungen trifft, bzw. in Schaukeln einfach kurz die Seele baumeln lässt“, verriet die Leiterin der Unternehmensentwicklung Andrea Stumpp. Selbstverständlich wird bei der Sparkasse auch der Nachwuchs gefördert. Die hauseigene Akademie bietet in zwei hochmodernen Seminarräumen 100 Personen Platz.