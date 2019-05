„Aufstieg Skywalkers“: Der deutsche Trailer ist da

Was der erste Teaser über den Inhalt von Episode IX verrät, gibt es hier zum Nachlesen. Die größte Überraschung ist sicherlich die Rückkehr eines altbekannten Bösewichts, der am Ende des Videos einen Lacher hat, wie in seinen besten Tagen - bevor ihn Darth Vader nach seiner Läuterung in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ über Endor in den (scheinbaren) Tod geschmissen hat.