„The Rise of Skywalker“: Erster Trailer vom Finale

Das Warten hat ein Ende: Am Freitag hat Disney endlich den Titel von „Star Wars Episode IX“ verraten - zusammen mit dem ersten Teaser zum mit Spannung erwarteten Finale der aktuellen Sternenkriege-Trilogie, das zugleich auch das definitive Ende der Skywalker-Saga darstellt. Unter der Regie von J.J. Abrams („Star Wars: Das Erwachen der Macht“) kommt es am 19. Dezember in „Star Wars: The Rise of Skywalker“ (Der Aufstieg von Skywalker) zum finalen Showdown zwischen der hellen und dunklen Seite der Macht. Was verrät der erste Teaser, wie es mit Rey, Finn, Poe Dameron, Chewbacca und Kylo Ren weitergeht? Und welcher altbekannte Bösewicht lacht da am Ende im Video?