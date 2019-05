Arnies jüngster Spross feiert Uni-Abschluss

Kein Unterschied zwischen den Kindern

Doch das änderte nichts an dem Verhältnis zu seinem Sohn. Er machte nie einen Unterschied zwischen Joseph und seinen anderen vier Kindern. Daher ist es für den Ex-Gouverneur auch selbstverständlich, bei seiner Abschlussfeier dabei zu sein. Auf Instagram schrieb der stolze Papa: „Gratulation, Joseph! Vier Jahre harte Arbeit beim Business-Studium in Pepperdine und heute ist dein großer Tag! Du hast dir die komplette Feier verdient und ich bin so stolz auf dich! Ich liebe dich!“