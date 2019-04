Marco Roses neuer Klub: Millionen-Minus!

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat ein Geschäftsjahr erstmals seit 2011 mit einem Verlust abgeschlossen. In der Bilanz des Vereins für 2018 steht ein Minus nach Steuern von 3,64 Millionen Euro. Dennoch bekräftigt der Klub: „Wir sind gesund, aber nicht reich“, so Geschäftsführer Stephan Schippers am Montagabend auf der Mitgliederversammlung des fünfmaligen deutschen Meisters.