Ranger klärt auf, wie es zu dem Gorilla-Selfie kam

Virunga-Park-Ranger Mathieu Shamavu sagte, er habe gerade sein Handy in der Hand gehabt, als er gesehen habe, dass die beiden weiblichen Gorillas hinter ihm seine Bewegungen imitierten und sich dazu aufrecht hingestellt hatten. Als es so aussah, als ob die Tiere tatsächlich posieren würden, drückte er ab. Seit Shamavu das Bild in die sozialen Netze hochgeladen hat, geht es um die Welt.