Drei Osttiroler auf dem Mount Everest

„Endlich haben wir es geschafft!“, freut sich Hans Themessl, denn erstmals werden die drei Osttiroler Mount Everest-Besteiger gemeinsam in Osttirol über ihre Erlebnisse und Erfahrungen berichten. Der Vortrag am 30. April ist zugunsten eines heimischen Projektes, nämlich dem Wiederaufbau der Linderhütte auf dem Spitzkofel, die vergangenen Oktober bei einem verherrenden Sturm schwer beschädigt wurde. Der Multivisionsvortrag des außergewöhnlichen Osttiroler Dreierteams, „Mount Everest - warum?“, findet im Kultursaal in Tristach statt.