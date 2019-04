Was ist nur mit den Fußball-Schiedsrichtern los?

Paradebeispiel: die Rote Karte gegen Andreas Ulmer bei Salzburgs 1:1 in St. Pölten in Minute drei. Der Bullen-Kapitän war im Laufduell mit René Gartler klar vorne, als der Stürmer zu Fall kam. Referee Grobelnik kannte kein Pardon. „Ich konnte nicht glauben, was er da macht“, meinte Ulmer. „Das ist fast lächerlich!“