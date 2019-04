Schlimmer Sex-Skandal um England-Fußballer

Mädchen-Monopoly

So beschrieb Ex-Liverpool-Star Jermaine Pennant erst in seiner 2018 erschienenen Biografie („Mental: Bad Behaviour, Ugly Truths and the Beautiful Game“) wie triebgesteuert, pervers und menschenverachtend einige Profis immer wieder mit Frauen umgehen. Und auch hier handelte es sich um ein Spiel beziehungsweise ein abartiges Ritual, welches er mit seinen Freunden (u.a. Ashley Cole/Ex-Profi bei Arsenal und Chelsea) pflegte. Sie nannten es damals Mädchen-Monopoly! Die Regeln: Immer, wenn ein Spieler mit einer Frau Sex hatte, war diese danach quasi in seinem „Besitz“. Schaffte es ein anderer mit der selben Frau ins Bett, musste er eine Art Miete an den Eigentümer zahlen - eben wie im bekannten Brettspiel Monopoly. Unfassbar: Je attraktiver die Frau war, desto teurer war die Miete. Pennant ist seit Februar 2018 vereinslos.