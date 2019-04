Ehemaliger ÖEHV-Teamchef Bukac gestorben

Bukac, der als Spieler 30 Länderspiele bestritt, gewann 1985 mit der CSSR bei der Heim-WM in Prag Gold und beendete damit nach sieben Jahren die Vorherrschaft der sowjetischen „Sbornaja“. Als aktueller Weltmeister-Trainer wechselte er an die Bande des österreichischen Nationalteams, mit dem er bei Olympia 1988 in Calgary Rang neun schaffte, was seither nicht mehr erreicht wurde.