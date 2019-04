Bienen am Kathedralendach überlebten das Inferno

Ein kleines Wunder hat sich am Rande der gewaltigen Feuerkatastrophe in der Notre Dame in Paris ereignet: Drei Bienenstöcke, die am Dach der Kathedrale aufgestellt waren, haben das Drama unbeschadet überstanden. Der Imker der Kathedrale, Nicolas Geant, verkündete am Donnerstag stolz: „Die Bienen leben. Bis heute früh hatte ich das nicht gewusst.“