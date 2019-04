Schüler (7) verirrte sich in den Krimmler Bergen

Als vermisst gemeldet wurde am Mittwoch ein Siebenjähriger in Krimml im Salzburger Pinzgau. Bei der Bergstation Plattenkogel X-Press begannen die Einsatzkräfte mit der Suche. Eine Joggerin fand den Buben, der mit einem deutschen Skiclub unterwegs war, völlig durchnässt und weinend in der Finkau.