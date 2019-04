Erste Kammerpräsidentin der Bauern seit 87 Jahren

„OÖ-Krone“: Sie sind erst 40 - also mindestens 20 Jahre Präsidentin. Entspricht das denn Ihrer Lebensplanung?

Michaela Langer-Weninger: Ich bin niemand, der sich solche langfristigen Ziele setzt, wo er in 10 oder 20 Jahren sein will. Die Spitze der Landwirtschaftskammer wäre wahrscheinlich nicht in meiner Lebensplanung gewesen vor 10 Jahren. Mein Zugang ist immer: In dem Moment, wo die Tür aufgeht, entscheide ich, ob ich durchgehe oder nicht. Wenn man dann die Arbeit gut macht, kann die nächste Tür aufgehen. Oder man macht etwas ganz Anderes.