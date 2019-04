Oberösterreichs Bauernkammer bekommt Präsidentin

Wechsel an Kammerspitze am 27. Juni

Die offizielle Wahl erfolgt in der Vollversammlung der oö. Landwirtschaftskammer am 27. Juni. Die gerade 40 Jahre alt gewordene ÖVP-Landespolitikerin ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Am Mondsee bewirtschaftet sie mit ihrer Familie den „Aichriedhof“ mit Bio-Heumilcherzeugung. Sie ist seit fast einem Jahrzehnt (23. Oktober 2009) ÖVP-Landtagsabgeordnete und seit 2014 Stellvertreterin von Bauernbundobmann Max Hiegelsberger. Sie war auch schon mal als Agrarlandesrätin im Gespräch.