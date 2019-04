Sarkissova erntet die Früchte ihrer harten Arbeit

„Drill“ gehört zum Business

„Man benötigt auch den absoluten Willen, die Spitze zu erreichen!“, sagt die Tänzerin, für die der „Drill“ zum Geschäft gehört: „Ich habe es genau so von Kindheit an in der Bolshoi-Ballettschule mitbekommen. Da erinnere ich mich an die Aufnahmeprüfung. Als man in die Augen der Kinder sah, sah man Erwachsene mit Ellenbogen, die sich nach außen drehten.“