Darum sollte man Parfüm auf den Bauchnabel sprühen

Parfüm wird vor allem an sogenannten „Pulspunkten“ am stärksten wahrgenommen. Dazu zählen unter anderem Kniekehle oder Handgelenke. Am stärksten wirkt der Duft aber, wenn Sie diesen auf den Bauchnabel sprühen. Denn diese Stelle strahlt die Körperwärme besonders stark aus. Das hat auch den Vorteil, dass der Duft länger hält. Also: Ab jetzt jeden Morgen einen Spritzer auf den Bauchnabel geben und das Parfüm hält bis am Abend!