Carsten Jancker: „Man hat meine Arbeit gesehen“

Das 1:0 in Schwechat, dann 5:1 gegen Rapid, 2:0 bei Wr. Linien, 5:0 gegen Bruck - erst gegen Neusiedl endete mit dem knappen 1:2 zuletzt die Siegesserie von Marchfeld. Die Bilanz in diesem Ostliga-Frühjahr spricht für Hannes Friesenbichler. Und doch muss er sich als Trainer von seiner Truppe verabschieden. Wie die „Krone“ schon am Montag angekündigt hat, wird er durch Carsten Jancker ersetzt - und zwar schon am 1. Mai