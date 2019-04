Schläge, Waffen: Wie weit darf Notwehr gehen?

Setzt euch zur Wehr, helft euch selbst! Besucht Selbstverteidigungskurse! Frauen wird das oft genug eingetrichtert. Und dann agiert eine Frau in der Silvesternacht in Wien genau so, wie es sein soll - und soll deshalb vor Gericht stehen müssen? Sie muss es nicht, jene Frau, die einem Grapscher das Nasenbein gebrochen hat. Notwehr, klar! Warum hat man für diese Erkenntnis aber Monate gebraucht?