Polizei zog zahlreiche Lkw-Lenker aus Verkehr

Eine Vielzahl von Schwerfahrzeuglenkern wurde an Samstagen und Sonntagen auf verschiedenen Parkplätzen hinsichtlich der Verbringung der regelmäßigen Wochenruhe (mindestens 45 Std) in den LKW überprüft. In 15 Fällen konnte ein konkreter Nachweis erbracht werden, dass die Verbringung der Wochenruhe im Fahrzeug unzulässig war. Der Rest der überprüften Lenker verbrachte - zulässigerweise - eine reduzierte Wochenruhe (mind. 24 Std) in ihren Fahrzeugen.