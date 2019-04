Schoko sorgt mit neuem Design für Gender-Wirbel

Zahnpasta-Lächeln wurde von vielen bemängelt

Für das neue Design hat Ferrero jedenfalls keine Mühen gescheut: In einer internationalen Umfrage wurden 6800 Konsumenten aus sechs Ländern befragt, was sie denn von der Verpackung halten. Das Zahnpasta-Lächeln des Buben wurde dabei großteils bemängelt. Die Marktforschung nahm zwei Jahre in Anspruch.