Pervan im Saisonfinish Nummer eins bei Wolfsburg!

Pervan vertrat Casteels nach dessen kurzfristigem Ausfall schon am Wochenende beim 3:1 gegen Hannover. Der 31-Jährige erhielt für seine Vorstellung gute Kritiken. Pervan, der vergangenen Sommer vom LASK nach Wolfsburg gewechselt ist, hat im deutschen Fußball-Oberhaus bisher drei Einsätze - dabei zwei von Beginn an - absolviert. In der Bundesliga sind noch sechs Runden zu absolvieren.